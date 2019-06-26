官田區青農胡育健，用菱殼炭種植台南16號稻米，藉以改良土壤，並自創菱禾米品牌。（劉秀芬攝）

台南官田區青農胡育健，原在工業區上班，5年前因父親車禍受傷無法耕作，他回家接手果園，用菱殼炭種植台南16號稻米，藉以改良土壤，方便栽培管理，經兩年的嘗試，除產量大為提升外，過程中也沒有噴灑農藥，並通過生產履歷的申請，證明了菱殼炭的好處多多，也成功地展現了循環經濟的功效。

去年獲得全台百大青農肯定的胡育健，在得知官田區公所推動菱殼炭「烏金」再利用後，本著創新嘗試的精神大力支持，去年開始利用菱殼炭淨化菱角田的水質，菱角收成後，再將菱殼炭回收撒入稻田，用耕耘機翻耕，不但改善日益酸化的土壤，連農藥都不用噴，栽培管理更輕鬆。

胡育健試種了4分地的台南16號稻米，在菱殼炭的加持下，產量相當豐碩，每分地可收成多達1300斤，胡育健也為這批稻米自創「菱禾米」的品牌銷售，雖然申請產銷履歷增加一筆費用，但他堅持不調漲售價，希望消費者買來試吃看有什麼不一樣。

雖然胡育健從農只有5年，從當初幾分地的芒果園起步，參加小地主大佃農計畫，目前耕作農田面積有16多公頃，除了愛文芒果、台南16號、糯米、菱角，二期作亦種黑豆、胡麻等，相當多元。

胡育健農場名稱為「育健幸福農場」，諧音遇見幸福，未來將朝向多角化的方向來經營，也希望能設置農業體驗園區，帶領親子一起親近土地，喜愛在地的農產品。

(中時 )