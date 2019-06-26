導覽培訓營首次帶領學員一探最新科技考古技術。(吳亮賢翻攝)

新北市立十三行博物館推出暑期雙語考古導覽培訓營，重磅邀請臺灣知名考古學者、英語名師以及擁有豐富實務經驗的導覽員團隊，帶領學員一探最新的科技考古技術，通過考核的學員還能成為十三行儲備導覽員，27日上午10點開始報名，歡迎18歲到24歲青年踴躍參加。

館長陳春蘭表示，十三行博物館自106年起連續辦理英文考古導覽課程，不僅讓學員從解說訓練中建立台風和表達能力，更引發對於博物館與考古學的興趣，年年額滿，深獲好評。

今年的「青年考古趣—雙語導覽員培訓營」，首次安排「科技考古」課程，師資陣容堅強，包含東南亞考古學者趙金勇、中央研究院考古實驗室主持人林淑芬、板橋高中英文名師陳薰磬以及十三行博物館的導覽員團隊。

陳春蘭說，不同以往的是，此次培訓營將翻轉大眾對於考古學的想像，除了認識陶片、石器分析的傳統臺灣考古學，更將進一步了解考古實驗室如何分析花粉、孢子等植物遺存，用現代科技揭開多面向的史前人文與自然面貌，並讓學員實際於仿考古探坑中進行考古紀錄操作，理論與實務並重。

(中時 )