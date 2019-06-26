看準蓋納骨塔風潮方興未艾，廠商紛紛投入，專業環節上衍生諸多問題；花壇鄉第2納骨塔第3期工程2017年11月開工，預定120天完工，卻拖延至今；芬園鄉去年投入2.5億元在山坡地蓋納骨塔，環評通過，但書得闢建聯外道路，卻卡在徵收價格擺不平，進度難推動。

「骨頭都挖出來啊？是要等久才可以住」花壇第2納骨塔，第1期、第2期接近額滿，前年再投入2900萬元裝修工程，3樓增加1萬1000個櫃位，預定工期120天，廠商卻於去年9月申請停工，引起流言漫天。更有批評龍柱設計，是「時代進步突破傳統」？這樣建築設計符合傳統風水嗎？

承辦廠商過去從事文具，納骨塔需要耐燃、耐震料材都得一一通過檢測，在花壇鄉公所緊盯下，總算在今年4月辦理第1次設計變更，通過消防安檢審查後，才又復工。

日前花壇鄉公所辦理初驗，有部分圖說與實際不符，且納骨櫃有部分邊條翹起，需要改善，另鋼索等隱蔽部分，將於驗收時查驗後，報請縣府複驗後就可啟用。

芬園鄉第3公墓的納骨塔還剩餘約1500個櫃位，芬園鄉公所去年編列計畫經費2.5億元要在山坡地再興蓋第2納骨塔，容納2萬3000個塔位，環評審查通過，卻附有但書，得再闢建聯外道路，原本地主們都同意，去年施工後，徵收的價格卻引起意見分岐，工程陷入停擺中。

花壇鄉公所政風室主任劉昌元表示，納骨塔經常有弊端，今年廉政署也要求各縣市政府政風處，辦理「殯葬設施與管理業務專案清查」，社頭鄉公所則繼埔心鄉之後，要在公墓用地設置樹葬的自然殯葬區。

(中時 )