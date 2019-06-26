Sandy推出小情人快煮麵，好友曾之喬站台。（林淑娟攝）

Sandy推出小情人快煮麵，好友曾之喬站台。（林淑娟攝）

吳姍儒（Sandy）搶進快煮麵市場，推出5種天然蔬菜彩色麵條「小情人麵」，26日記者會上請來閨密曾之喬站台，不過兩個美女在台上忙著下麵時，記者會場地、Sandy開的「無聊咖啡」竟然無預警跳電，現場整個大停電、變一片黑，就連她們要煮麵的水也一直滾不開，這讓原本就是焦慮王、緊張王的Sandy事後苦笑說：「火一直上不來，結果老闆火很大！」

Sandy說，她開的無聊咖啡是網美愛店，但店裡賣最好的餐食不是咖啡、飲料，竟然是麵食，她因此花了許多時間和金錢研發成快煮麵，她坦言因為麵條一次要做5種顏色，所以製麵成本太高，她不願透露具體投資研發的數字，但坦言：「這批麵大概一、兩百箱，賣完也賺不回來！」

坦言是焦慮王、緊張王的她，過去主持頒獎典禮後，一定會發發高燒，記者會上雖然有好友曾之喬在，但會前她就超焦慮，緊張到一直想嘔吐，還請員工去買珍珠奶茶讓她喝了獲得平靜，哪知，越擔心越容易出事。

她的爸爸吳宗憲最近被發現似乎脾氣變得更火爆、砲火猛烈，她說自己沒有資格評判，不過聽說連爸爸也懷疑自己的燥熱症狀可能是步入更年期，她笑說：「早就在懷疑他了！更年期好像差不多這年紀。他確實很燥熱，但他原本就很怕熱，如果有覺得自己在更年期也好，對自己、對大家都好。」她還爆料日前錄中天《小明星大跟班》錄到一半時，爸爸突然轉過來說：「女兒，爸爸已經要奔6了！」她當下反射性回他「好老」，現在想想好像很不應該，覺得自己應該發揮平常撒嬌功力，好好安慰他「你永遠是我的小情人喔」才對！

Sandy自曝私下很會撒嬌，雖然螢幕形象好像她很會吐槽、故意嫌棄爸爸，讓大家以為她很不孝或大逆不道，但那大多是為了製造節目「笑果」，私下的她其實很會對爸爸撒嬌，說再見時也會抱來抱去、親來親去，還超愛揍他巨大的肚子，有時會突然撒嬌跟爸爸說「還是你最好了」，爸爸就會很得意地回：「對啊，還是我最好，全世界最好的就是我了！」

(中時 )