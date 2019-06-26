教育部體育署今天舉辦「強化全國原住民族運動會辦理成效座談會，由署長高俊雄主持會議，立法委員高金素梅，及全台原鄉20多個鄉長及主管代表與會，討論如何讓原住民運動會格局拉高，更能展現原住民的特色。

在政府指導下，1994年11月開始辦理「臺灣省原住民運動會」，演變至今為全國原住民族運動會，原民運的精神為發展我國原住民族體育、保障原住民族運動權及保存推廣原住民族傳統文化，已經舉辦多達16屆。

今天的座談會上，高俊雄透露，和高金素梅辦公室為了這次研討會討論兩個多月，終於敲定今天舉行，利用這個機會集思廣益，讓原民運在設立宗旨之下，恢復原來的風采並擴大，並對原鄉農特產品、手工藝品、文化傳承、原住民組織業有所提升，也非常希望在下屆宜蘭原民運看到明顯改變。

高金素梅則說原民運事觀光的推展、文化的延續，能夠讓各縣市、各鄉鎮以至於都會區的原鄉人聚在一起，她認為主體性必須建立起來，要讓原民運與一般體育競賽有所區別，「期許未來原民運不只僅限國內，還能提升到全世界，變成嘉年華會一樣的活動，希望下屆東道主宜蘭能把層級拉高、拉廣，把文化深度在往下鑽研，不讓這個特殊的賽事只是消化預算般草草結束。」

(中時電子報)