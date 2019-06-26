陳果首度挑戰動作商業片《九龍不敗》。（華映提供）

港片《九龍不敗》導演陳果和主演張晉來台宣傳，張晉在片中和飾演未婚妻的鄧麗欣提到「老夫老妻」，惹對方不開心，他笑言現實也曾和太太蔡少芬說過這4字，老婆同樣不悅，「不是年紀問題，是關於2個人狀態問題，最後用很長時間才哄回來，也明白她為什麼生氣，這四個字不能再說了！」為維繫感情，雖結婚超過10年育有2女，至今仍會刻意製造2人世界，「小孩睡了在廚房喝酒聊天。」

張晉擅長動作武打，在該片依然有許多驚險場景，甚至在澳門高塔上和UFC世界拳王安德森席爾瓦（Anderson Silva）對打，原本就懼高的他無奈說：「沒辦法，這場戲又刪不掉，只能硬上。」該鏡頭拍了20多次，他甚至在最後一次拍攝時意外掉下塔，因身上吊著鋼絲，又滾數圈才滑落，小腿被刮掉一層皮，他餘悸猶存說：「如果不小心就纏在脖子上，變成上吊了！」

還有場戲摔在樓梯上導致脊椎突一塊，片場醫生問張晉：「這是原本有的吧？！」他趕緊否認並前往醫院治療。又有場戲要讓臉趴在滿是圖釘的地上，他表示部分是真圖釘，因此必須看準倒下地點，搞笑說若躺到真品：「喝水會漏水。」導演陳果提到應該都有為演員保險，張晉開玩笑說：「應該有吧！我還有2個女兒。」

張晉和拳王安德森在一場重頭戲中打赤膊搏擊，徹底展現健美身材，他害羞說：「要穿起衣服看不出來能打，脫掉衣服不要像健美衣服。」談到健身方法，他表示多年來保持運動習慣，完全不節食，連陳果都佩服：「他每一頓飯都很能吃，是現在少有的演員，很多『男神』都盡量晚上不吃澱粉。」該片28日上映。

(中時 )