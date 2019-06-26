台南國際芒果節「大內Fun光芒」活動將於6月30日展開，報名芒果仙子創意走秀大賽即送折疊雙肩背包，還有豐富獎項。（劉秀芬攝）

台南國際芒果節熱鬧活動一場接一場，「大內Fun光芒」活動將於6月30日展開，除了有精彩活動與市集，報名芒果仙子創意走秀大賽即送折疊雙肩背包，還有豐富獎項。「南化芒採蜜」活動將於7月13日在當地的天后宮前舉行，現場還將拍賣金曲歌手曹雅雯簽名芒果禮盒助公益。

大內區區長李賢村表示，大內區農特產豐富，地理位置佳，使得擁有「甜美之鄉」美譽，目前正是芒果盛產期，希望透過系列活動及媒體宣傳行銷，與在地產業、文化、觀光的資源整合，帶動地方城市觀光文化發展及國際交流。

「大內Fun光芒」活動除了有精彩表演、好農市集、二手市集，更規畫適合親子參與的手作DIY教室，銅板價50元即可體驗大內特製情人果涼麵及芒果大福DIY；親子趣味闖關成功贈精美好禮乙份，報名芒果仙子創意走秀大賽，即送折疊雙肩背包，歡迎民眾踴躍報名。

「南化芒採蜜」芒果節產業活動今年主打「採芒go樂」接駁遊程、「集芒go樂」騎bike尋寶活動，要讓遊客深入探索南化地理人文風景，現場還將拍賣南化區農會贊助之頂級愛文芒果禮盒，回饋地方學校作為營養午餐及社團展演基金，禮盒上更有台南市長黃偉哲、金曲歌手曹雅雯簽名，增添收藏紀念價值。

此外，當天到會場領取活動宣傳單，參加南化社區舉辦的芒果品種宣導活動，並於活動臉書按讚＋分享，即可兌換芒果節限定杯墊；與北平社區的「夫妻樹」拍攝照留言打卡，即可向夫妻樹現場工作人員兌換限量的迷你玫瑰花1株。

(中時 )