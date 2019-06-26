永興國小校門口的百年老黑松生病了，師生請來樹醫師進行搶救，樹幹上目前還吊掛著兩瓶點滴，要防治松材線蟲。（謝瓊雲攝）

永興國小校長鄭錫禧頒贈感謝狀給福田樹木保育基金會環境部主任黃奕珣。（謝瓊雲攝）

26日永興學童們齊聚大樹下演奏小提琴和烏克麗麗，引來返校的老校友們陣陣掌聲，歡樂的氣氛，慶祝老樹在治療後重獲新生。（謝瓊雲攝）

彰化縣永靖鄉永興國小校門口的百年老黑松，去年出現葉片枯黃、枝條稀疏，擔心老樹病死，師生發起搶救老樹大作戰；26日福田樹木保育基金會樹醫團隊到校診治，盼延續老樹生機。

老黑松枝幹上垂掛著兩瓶點滴瓶，顯示目前仍在治療中，學童們齊聚大樹下演奏小提琴和烏克麗麗，引來返校的老校友們陣陣掌聲，歡樂的氣氛，慶祝老樹在治療後重獲新生，基金會樹醫團隊則在場叮嚀、指導校方後續照料方式，半年後還將回來「複診」。

基金會環境部主任黃奕珣說，老松樹因感染葉震病，導致枝葉枯死，經切除枯死的葉片枝條樹幹、清除地面有病菌包子的落葉，並定期噴灑藥劑抑制病菌，已改善葉片枯黃病況；另外每年仍須注射點滴進行松材線蟲防治。

校長鄭錫禧表示，永興國小後年即將迎來百周年校慶，曾有日本校友在10多年前返回母校探訪，一走進學校就驚嘆，物換星移，校園裡唯一不變的就只有這株老樹，讓他們非常懷念。

鄭錫禧說，老黑松串連起近百年不同世代的故事與校史，歷屆學生最愛聚集在樹下嬉鬧玩耍，如今老樹健康亮起紅燈，全校師生都非常擔心，日前他積極連繫福田基金會，爭取列入搶救老樹計畫，本月起開始噴藥搶救，並在老樹身上掛了2瓶點滴，盼讓老樹重現生機。

(中時 )