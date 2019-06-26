彰化縣永靖鄉永興國小校門口的百年老黑松，去年出現葉片枯黃、枝條稀疏，擔心老樹病死，師生發起搶救老樹大作戰；26日福田樹木保育基金會樹醫團隊到校診治，盼延續老樹生機。
老黑松枝幹上垂掛著兩瓶點滴瓶，顯示目前仍在治療中，學童們齊聚大樹下演奏小提琴和烏克麗麗，引來返校的老校友們陣陣掌聲，歡樂的氣氛，慶祝老樹在治療後重獲新生，基金會樹醫團隊則在場叮嚀、指導校方後續照料方式，半年後還將回來「複診」。
基金會環境部主任黃奕珣說，老松樹因感染葉震病，導致枝葉枯死，經切除枯死的葉片枝條樹幹、清除地面有病菌包子的落葉，並定期噴灑藥劑抑制病菌，已改善葉片枯黃病況；另外每年仍須注射點滴進行松材線蟲防治。
校長鄭錫禧表示，永興國小後年即將迎來百周年校慶，曾有日本校友在10多年前返回母校探訪，一走進學校就驚嘆，物換星移，校園裡唯一不變的就只有這株老樹，讓他們非常懷念。
鄭錫禧說，老黑松串連起近百年不同世代的故事與校史，歷屆學生最愛聚集在樹下嬉鬧玩耍，如今老樹健康亮起紅燈，全校師生都非常擔心，日前他積極連繫福田基金會，爭取列入搶救老樹計畫，本月起開始噴藥搶救，並在老樹身上掛了2瓶點滴，盼讓老樹重現生機。
(中時 )
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