最近適逢學校畢業季，許多社會新鮮人進入職場，面臨人生與環境的重大轉變，必須承受比學生生活更大的壓力，因而出現失眠、心悸、肌肉無力與腸胃不適等「職場適應障礙」症狀，近期求助精神科的患者激增2成。

24歲的冠廷（化名）畢業後找到網路電商行銷專員工作，工作量大，加上主管要求嚴苛，工作不到1個月感到沉重壓力，1天要跑20幾次廁所，被誤認偷懶，最近冠廷下班後出現異常表現，容易暴怒、摔東西，晚上常去酒吧喝酒、甚至飆車。

精神科醫師楊聰財說，職場適應障礙患者問診後發現，大多數自我要求高、無法接受失敗與凡事都想要第一，長期內外壓力，若沒有適當紓解，加上缺乏病識感、沒有積極治療，容易併發廣泛性焦躁症，甚至心臟病、高血壓等心血管疾病上身。

楊聰財進一步指出，除了身心症狀外，超過5成的「職場適應障礙」患者合併焦慮、憂鬱、煩躁，甚至出現攻擊行為等情緒失控問題，持續時間可達3個月。

對於「職場適應障礙」的治療，採用藥物與非藥物同步進行，先經由心理治療減少患者無法自我控制的情緒，並讓患者提升壓力管理與處理的自主能力。同時鼓勵患者學習放鬆技巧，如果症狀嚴重，就會輔以藥物治療，改善失眠、憂鬱與焦慮。

社會新鮮人若是察覺自己對於環境轉變的壓力已經無法負荷，出現持續性的身心不適症狀時，楊聰財說，應盡早就醫檢查，避免造成後續更嚴重慢性的焦慮症或憂鬱症。

(中時 )