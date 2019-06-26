愛紗發文否認踢開經紀人。（圖／翻攝自千田愛紗 Aisa Senda臉書）

36歲愛紗和周洺甫2016年結婚，當時兩人十分甜蜜，豈料今年2月爆出男方偷吃離婚，今(26日)周刊報導失婚後的愛紗性情大變，踢走了合作多年的經紀人Katie，還害對方扛債。傍晚愛紗透過臉書回應今早看到這新聞感覺很受傷，目前Katie工作重心在外地，自己則是由Katie委託的經紀人幫忙打理工作，雙方絕無鬧翻。

今《鏡周刊》報導，愛紗婚變半個月後就向經紀人Katie要求停止合作，去年Katie找了金主幫愛紗出單曲，本打算靠商演活動讓金主分紅，結束合作後，愛紗提議改由代言費用彌補分紅的缺口，但代言酬勞僅有50萬，Katie便獨自扛下剩下的債務，而愛紗此舉和過去給人懂事的印象大不同，傳不少圈內人聽說後都難以置信。

對此，愛紗稍早發文說：「今天早上起床後看到新聞，我驚嚇之餘也覺得很受傷，報導內容完全不實，並沒有忘恩負義的事情發生，媒體朋友們都沒有來問過當事人，就寫了這篇報導。」她更在聲明中強調，與經紀人合作了快20年，一直理念相同，如今在台灣幫她接工作的經紀人也是Katie幫忙找的，忘恩負義的說法是子虛烏有，感謝外界關心。

(中時電子報)