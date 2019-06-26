彰化醫院院長謝文淮(左)與埔鹽鄉農會理事長陳俊忠(右)26日完成簽約，閒置多年的農會大樓確定出租給彰化醫院。（謝瓊雲攝）

彰化醫院院長謝文淮(左)與埔鹽鄉農會理事長陳俊忠(右)26日完成簽約，閒置多年的農會大樓確定出租給彰化醫院。（謝瓊雲攝）

彰化醫院院長謝文淮(右2)與埔鹽鄉農會理事長陳俊忠(左2)26日完成簽約，閒置多年的農會大樓確定出租給彰化醫院，斥資1.2億元進行改造，打造成有120床的平價住宿式長照機構、護理之家。（謝瓊雲攝）

彰化縣首座公辦平價住宿式長照機構，確定將落腳埔鹽鄉，閒置多年的鄉農會大樓，彰化醫院將承租並斥資1.2億元整建成擁120床的護理之家，雙方26日在彰化醫院簽署合作意向書，預計最快1年後完工啟用。

簽約儀式在彰化醫院8樓會議室進行，由部彰院長謝文淮及埔鹽鄉農會理事長陳俊忠代表雙方簽約，部彰秘書郭其華、一級主管及埔鹽鄉農會總幹事楊鶉禎、信用部主任陳秀蓮等人列席見證。

行政院以50億元加速打造平價住宿式長照機構，目前全台長照住宿式機構缺口逾5萬床，盤點後仍有88個鄉鎮市區出現不足，未來4年內將先完成其中50個機構的增設，目前已審核通過10個計畫，埔鹽鄉申設案是其中之一。

謝文淮表示，埔鹽鄉農會大樓地下1樓、地上5樓，總面積981坪，未來規畫在2至5樓設立120床的護理之家，1樓移植二水日照不老健身房成功經驗，設立「預防失能運動區」，引進專為老年人設計的體適能健身機組，讓長者增強體能和肌耐力，延緩失能。

謝文淮指出，埔鹽鄉逾3.2萬人口，民間住宿長照機構僅49床，此案是衛福部通過的10案中，唯一院外修繕、而非新興建案或院內修繕案，期望在埔鹽鄉打造出最寬敞、有專業醫護團隊進駐的住宿式長照示範點。

農會總幹事楊鶉禎表示，埔鹽鄉老年人口比率高，長照機構明顯不足以應付長照2.0需求，農會將與彰化醫院攜手，為鄉內長輩提供優質住宿式的長照服務，創造雙贏。

衛福部指出，長照2.0先推動居家與社區服務，下階段要布建住宿式機構，期能讓各地民眾可就近取得平價且優質的長照服務，具體收費將待計算成本、市調後而定。

(中時 )