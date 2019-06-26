韓國瑜今晚參觀林園區文賢里資源回收站，訪視資收站環境及資源回收分類。(圖/擷自直播畫面)

高雄市長韓國瑜持續每月在民間夜宿一天承諾，今(26)日將夜宿林園區文賢里一位環保志工家，希望對默默付出的資源回收個體業者帶來鼓勵與支持的力量。

韓國瑜今日先參觀林園區文賢里資源回收站，訪視資收站環境及資源回收分類，隨後在該里活動中心與社區發展協會理事長、資收個體業者、環保志工、市府局處代表及區長舉行座談，並致贈資收個體業者反光背心及斗笠等用品，同時致贈文賢里環保志工工作手套及回收袋。

(中時電子報)