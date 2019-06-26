韓國瑜今夜宿林園環保志工家 鼓勵資源回收個體業者 20:102019/06/26 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜今晚參觀林園區文賢里資源回收站，訪視資收站環境及資源回收分類。(圖/擷自直播畫面) 高雄市長韓國瑜持續每月在民間夜宿一天承諾，今(26)日將夜宿林園區文賢里一位環保志工家，希望對默默付出的資源回收個體業者帶來鼓勵與支持的力量。 韓國瑜今日先參觀林園區文賢里資源回收站，訪視資收站環境及資源回收分類，隨後在該里活動中心與社區發展協會理事長、資收個體業者、環保志工、市府局處代表及區長舉行座談，並致贈資收個體業者反光背心及斗笠等用品，同時致贈文賢里環保志工工作手套及回收袋。 (中時電子報) #個體 #資源 #回收 #環保 #業者 也許您會感興趣 推薦閱讀 惡男借錢騙愛心 新竹市多間店家受騙 11:292019/06/22 社會 美容推銷花招多 中市法制局提醒消費簽約注意保權益 19:152019/06/22 生活 行銷在地觀光 桃園盼成泰國來台觀光首站 19:402019/06/22 生活 新北112人 接棒環保小局長 04:102019/06/23 地方新聞 臉書散布店家黑心 婦遭判拘役30日 21:002019/06/23 社會 工研院材化所無毒環保膠 獲傑出研究金牌獎 17:542019/06/24 科技 侵蝕利潤 美餐廳力求壓低外送成本 21:162019/06/24 財經 陸嚴盯垃圾分類 餓了麼推代丟垃圾 21:242019/06/24 財經 開拓旅遊市場 柬埔寨旅行業者圓夢台中 14:202019/06/26 生活 台中市豪宅遭竊 偷走7只柏金包及現金達千萬元 18:492019/06/26 社會 政治熱門新聞 韓這句話把心都抓住 網：民調將暴增 - 政治 郭台銘嗆中天記者 議員批「心胸雞腸鳥肚」 - 政治 郭砲口對內 藍中常委發難：郭不簽公約 黨必須處理 - 政治 - 中時 王世堅為韓賭千份雞排 宅神驚喊哇靠！ - 政治 國民黨國政發表會後網路投票 7成認為韓國瑜初選會出線 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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