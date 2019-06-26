馬嘉伶（左）與加藤玲奈都入選演出陣容。（寬宏提供）

日本偶像女團AKB48成員加藤玲奈以及馬嘉伶26日訪台，宣佈AKB48下半年大事件，將於10月19日在台北小巨蛋舉辦演唱會，這是她們第一次在台開演唱會，陣容以總監督向井地美音為首，嚴選16位團員登台，並與以台北為據點的AKB48 Team TP合作演出。

因馬嘉伶是台中人，上個月是她出道後隔3年第一次回到家鄉，在她難得的4天連假中，除了陪家人，也有上街走走，她說：「我在日本有時候戴口罩都還會被認出來，這次回家沒有變裝，走在路上卻沒有人認出來，覺得還是有一點點點小失望。」

昨馬嘉伶作為地主，向團員推薦台灣必去的地方竟是便利商店，飲料則大推個人最喜歡的米漿、薏仁漿、八寶粥，她也曾跟團員們在日本為喝一杯珍奶，光來回路程跟排隊就花上2小時，身為台灣人的她，家鄉手搖店滿街都有，想到這她也覺得當時的行為有點無語。

因為馬嘉伶的團員們都喜歡喝珍奶，但是又不能把珍奶空運到日本，有次她靈機一動，買了台灣的珍奶巧克力回去給大家，「大家都稱讚是傳說中的巧克力，已經變成是團員間的小傳說了。」

日前林志玲宣布嫁給日星AKIRA，新聞在台日兩地造成轟動，馬嘉伶說：「以前看日劇就知道AKIRA，聽到這消息很祝福。」加藤玲奈也稱這是大頭條，登上日本Line的頭條新聞。

(中時 )