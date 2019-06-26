瑞典家具家飾龍頭「宜家家居」(IKEA)即將在英國撈過界，興建平價住宅！英國

濱海旅遊勝地沃辛（Worthing）議會昨天宣布，已經與Ikea和瑞典低價營建商Skanska共組的BoKlok公司簽約，未來將在沃辛市推出低價公寓，提供手頭不寬裕的小家庭另一種新選擇。

Boklok公司過去在瑞典、芬蘭和挪威、丹麥等北歐國家，興建了1萬1千戶低價住宅。該公司與沃辛市的合作開發案將興建162間公寓，土地為市政府所有，Boklok負責興建開發。購屋族只需支付建物價錢，因此不怕被沉重貸款壓垮，仍有餘錢過日子。Boklok官網寫道，「單親家長有能力購買、住進新建成的兩房公寓。」

沃辛市議會認為，若循一般模式把公有地賣給傳統土地開發商，較無法達成興建平價住宅的目標。根據英國國家統計局資料，沃辛2018年平均房價，為市民平均薪資的11.7倍，這個數字和英格蘭以及威爾斯的7.8倍相比，明顯偏高。

(中時 )