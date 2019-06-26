嘉義大學教師會質疑校長遴選委員人事爭議，對此嘉義大學校長艾群回應，時任遴選委員都是一時之選，而在近期召開的校務會議上，教師會不服校方以行政程序阻擋提案，此案即是他們認為程序不符合而自行撤案，諸多指控與資訊不符。

嘉義大學教師會臉書社團近期有貼文指出，校長艾群在2017年通過校長遴選並就任後，人事團隊布局沒有做到利益迴避，其中將一同競選校長的2名候選人，即應用化學系教授古國龍、生科院院長朱紀實，分別延攬擔任教務長與副校長。

貼文也揭露，當時擔任教師代表的7名遴選委員，其中6人獲邀擔任主管，包含：教育學院院長黃月純、學術副校長劉榮義、教評會委員陳碧秀、行政副校長黃光亮及主任秘書吳思敬。

艾群表示，黃月純當時已是院長、陳碧秀沒當主管，第一次公告只有他一人報名，依法要二人參選才能進行遴選。遴選委員都是院選出的一時之選，校長選才時很自然就由委員中選。

艾群也提到，教師延退是管理學院所提及，第一次沒過，資料不符合，提第二次才通過，主因在於陳碧秀老師教授的課程沒其他老師能教，因此系上託她續教。

艾群進一步澄清，「教師會不服校方以行政程序阻擋提案」，此案是他們程序不符合而自行撤案。」

(旺報 )