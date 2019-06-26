台中市關懷偏鄉教育啟航！延續市府教育局的堅持與承諾，教育局長楊振昇率同仁，昨日至今日到梨山國民中小學、平等國小舉行親師教育座談，傾聽各界聲音，楊振昇表示，市府推動各項偏鄉教育計畫，透過弱勢學生學習扶助、弭平學習落差。

座談會26日在梨山國中小辦理，超過百位家長踴躍出席，梨山國民中小學孩子們展示簡易茶藝表演，楊局長則分享茶道美學，他表示，世界越快，心則慢，面對快速的網路潮流，內心的沉穩，成為現在不可或缺的學習，勉勵師生在緊張忙碌的步調中，找回生活的質感與厚度，享受生活的藝術。

楊振昇代表「媽媽市長」盧秀燕，特別為兩校師生準備潔牙組小禮物，協助孩子每天做好口腔保健，以嶄新心情展開每一天。

教育局表示，市議員林榮進、朱元宏及親自參與此活動的黃仁議員夫人皆持肯定態度，以在地陪伴的方式，才能深入瞭解學校需求，關懷偏鄉學子的學習，實踐教育的公平與正義。

(中時 )