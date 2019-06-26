台中市關懷偏鄉教育啟航！延續市府教育局的堅持與承諾，教育局長楊振昇率同仁，昨日至今日到梨山國民中小學、平等國小舉行親師教育座談，傾聽各界聲音，楊振昇表示，市府推動各項偏鄉教育計畫，透過弱勢學生學習扶助、弭平學習落差。
座談會26日在梨山國中小辦理，超過百位家長踴躍出席，梨山國民中小學孩子們展示簡易茶藝表演，楊局長則分享茶道美學，他表示，世界越快，心則慢，面對快速的網路潮流，內心的沉穩，成為現在不可或缺的學習，勉勵師生在緊張忙碌的步調中，找回生活的質感與厚度，享受生活的藝術。
楊振昇代表「媽媽市長」盧秀燕，特別為兩校師生準備潔牙組小禮物，協助孩子每天做好口腔保健，以嶄新心情展開每一天。
教育局表示，市議員林榮進、朱元宏及親自參與此活動的黃仁議員夫人皆持肯定態度，以在地陪伴的方式，才能深入瞭解學校需求，關懷偏鄉學子的學習，實踐教育的公平與正義。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。