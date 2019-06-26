第21屆台北電影節將明日開幕，26日公布雙競賽的評審陣容，台北電影獎評審團主席邀請知名監製李烈擔任，國際新導演競賽則由沈可尚導演擔任召集人，雙競賽評審還包括柴智屏、林書宇、塗翔文、山下敦弘、萬瑪才旦等國內外重量級影人。

台灣電影的主戰場台北電影獎今年評審團主席邀請李烈擔任，她表示：「每位評審都帶著各自的專業背景與人生歷練相聚一堂，要取得共識往往並不是件容易的事。然而也更是在這樣的碰撞激盪中，讓真正珍貴的價值越辯越明。」

本屆台北電影獎的6位決選評審包括李烈、影視製作人柴智屏、本屆觀摩片《福岡》導演張律、香港電影節前總監高思雅、前台北電影節策展人暨影評人塗翔文、《百日告別》導演林書宇。

而邁入第15年的單元「國際新導演競賽」，今年邀請國內外重量級影人擔任評審，從來自世界各地的12部作品中，選出最佳影片與評審團特別獎得主，評審團召集人由沈可尚導演擔任，評審還包括多倫多影展選片人喬凡娜芙維、台灣電影監製劉蔚然、藏族導演暨作家萬瑪才旦和日本導演山下敦弘。

(中時 )