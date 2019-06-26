遼寧艦編隊西太平洋及遶行台灣遠海訓練

中共航母遼寧艦組成的航母編隊自11日穿越宮古海峽之後，進入西太平洋行經塞班島附近再穿越菲律賓南方，最後從台灣海峽往北航行經過福建返回青島。包括台灣、美國、日本媒體都大幅報導這次聲勢浩大的「遶行台灣島」行動。不過陸媒分析指出，遼寧艦航母編隊這次在西太平洋遶行一大圈，其實遶行真正目的不只是台灣島，而是亞太地區的美軍基地，明確地向美國發出信號。

在遼寧艦編隊進入台灣南部海域時，網上也流傳一張無法證實來源的遼寧艦航跡圖，與美、日、台軍方所披露訊息大致相符。外界分析這次遼寧艦航行路線時有不少人發出疑問，如果只是要遶行台灣，這圈子也未免遶得太大了些。遼寧艦過去曾以逆時間方向遶行台灣，這次遶到靠近塞班島與菲律賓南方海域，很明顯地還有其他更重要的目的。

網上流傳的遼寧艦編隊遶行西太平洋航跡圖，未獲證實其來源，但大致與外界獲知的航行路線相符，有參考作用。（圖／網路）

陸媒《新浪軍事》分析稱，11日穿越宮古海峽後，遼寧艦編隊就進入了西太平洋，並出乎預料的未航經台灣島東部臨近海域再穿越巴士海峽，而是直駛塞班島海域。在接近塞班島後繼續往南行駛，到達菲律賓以南的蘇祿海，約在18日進入南沙海域。與此同時，美軍部署於新加坡的P-8A反潛巡邏機開始跟蹤遼寧艦編隊，在跟蹤一段時間後，P-8A反潛巡邏機由台灣海峽北上，進行了遶飛台灣的航程，成為二戰後首次的美軍機遶台飛行。

由新加坡起飛的美軍P-8A反潛巡邏機監視遼寧艦編隊後經台灣海峽北上的航跡。（圖／Alert5)

分析指出，遼寧艦18日進入南沙海域，到24日出現在東沙島附近海域，這其中有6天時間，遼寧艦編隊在南沙進行了訓練之後轉入海南島的三亞軍港進行整補。按時間推算應該是從23日夜間解錨起航，於24日下午出現在東沙島附近，並於25日上午開始進入福建近海，預計在26日早晨駛出海峽，並於27日返回其青島母港，從而完成這次遼寧艦最遠的訓練航程與最大範圍的遶台行動。

分析認為，遼寧艦編隊從10日開始為期18天的遠航訓練，不但向東抵達了塞班島海域，還向南進入了蘇祿海，再從南沙海域最南端進入大陸南部海域，這都是此前中共航母從未到過的海域。更重要的是，這次航行幾乎涵蓋了美軍在亞太地區的所有基地附近，其意義不言而喻。

文章最後表示，這次遼寧艦遠航訓練，中共航母編隊的戰鬥力將進入一個新的階段，這不但是對台灣的分裂勢力是一次嚴厲警告，更是對支持這一勢力的力量以及美軍對中共的圍堵，是一次震耳警鐘。

(中時電子報)