朱音唯。(取自日網)

朱音唯因涉嫌直播猥褻畫面被捕。(取自ANNnewsCH YouTube)

日本AV女優朱音唯（朱音ゆい）擁有天使臉孔加上巨乳細腰的魔鬼身材，讓她出道不久就火速走紅，2012年底宣布引退。然而銷聲匿跡近7年的她，今日卻驚傳被捕消息，這才讓許多粉絲得知，原來她引退後的日子過得相當不好。

根據日本媒體報導，有一位30歲網紅「常住愛」因涉嫌在網上直播全裸猥褻畫面被捕，據悉，她是在上班族久田宏明的慫恿下，開始從事直播主工作，且在一年半時間內就賺了800萬日幣。

然而現在事情又有新發展，這位網紅「常住愛」其實就是曾經爆紅AV界的女優朱音唯。據AV達人「一劍浣春秋」在部落格上透露，朱音唯引退後日子過得並不好，現在淪為直播猥褻片的小模，而朱音唯被捕時也坦承是為了賺生活費才直播，想重回AV界。

一劍浣春秋更感嘆：「看看她被捕的樣子，再看看之前在Prestige風光的模樣，難怪經紀人會說女優離職後都過得不好，朱音ゆい(朱音唯)可能就是最好的例子！」

(中時電子報)