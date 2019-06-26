金馬執委會26日宣布由3度榮獲最佳導演的香港名導杜琪峯擔任第56屆金馬獎評審團主席，主席李安對杜琪峯能在百忙之中接下重任，深表感謝。杜琪峯則表示：「金馬獎是華語電影的至高榮譽，對我的電影是極重要的肯定。在我還沒拿到下一個獎座之前，我很榮幸能為它服務。也謝謝李安導演的邀請。」

杜琪峯擅長將香港社會與類型電影做出完美結合，曾8度入圍金馬獎最佳導演，並以《鎗火》、《大事件》、《奪命金》3度獲獎，與李行、侯孝賢、許鞍華同列得獎紀錄保持者，作品多次入選坎城、威尼斯影展競賽。他更被譽為影帝推手，前後將周潤發、周星馳、劉德華、吳鎮宇、任達華、梁家輝、劉青雲送上影帝寶座。

他更致力推動香港電影發展，培育年輕電影新秀，擔任鮮浪潮國際短片節發起人與主席，並挖掘許學文、歐文傑、黃偉傑三位新導演合作首部劇情長片《樹大招風》斬獲各大獎項，此次能以傑出的風格、經歷和眼光擔任評審團主席，金馬執委會表示是眾望所歸，屆時金馬影展也將規劃杜琪峯作品專題，讓影迷一飽眼福。金馬獎將於11月23日舉行。

(中時 )