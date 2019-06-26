國民黨總統初選政見發表會， 多位候選人提到國家定位和兩岸議題， 蔡英文總統今晚在臉書表示，「有些事情還是該讓專業的來」，她說，不論地方首長怎麼主張，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，這是毫無疑問的事實」。

蔡英文指出，她無意評論個別參選人的表現如何。不過，她認為把價值和體現價值的方式講清楚，才是初選的意義所在。如果只是空泛的情緒發言，並非選民期待。

她說，有些事情還是該讓專業的來，關於地方首長遇到的「小三通」議題和「一國兩區」主張，她認為：

1.兩岸議題是中央職權，兩岸交流也需要依法辦理。高雄市出現的小三通爭議，顯示出相關人士對兩岸通航的法規和機制不夠了解。我們希望地方政府可以上緊發條。

2.不論地方首長怎麼主張，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，這是毫無疑問的事實。

蔡英文強調，台灣就是台灣，我們一切的決策和決定，都是以台灣利益為出發點，我們最重要的就是要保護主權，保護民主自由的生活方式。並酸韓「塞子是在比喻什麼」「栓子要拴緊」。

(工商 )