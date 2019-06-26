Makiyo舉辦AZA飾品展覽。（林淑娟攝）

Makiyo舉辦AZA飾品展覽。（林淑娟攝）

Makiyo今（26日）為日本知名飾品「AZA」舉辦展覽，一身性感低胸爆奶裝出席的她被誇回到當年的好身材，她透露去年9月最胖時近60公斤，現在則一直維持45公斤，但她坦言瘦下來後罩杯也縮水2Cup，目前大概D、E之間。被問內衣是否因此都要重買？她笑答：「不用買，因為我都不穿內衣！」不穿內衣不怕胸部下垂或亂晃嗎？她說：「當然會晃啊！真奶才會晃，假的不會動！」

她回憶去年9月胖到快60公斤時，穿什麼衣服都好難看，曾被罵豬、胖妹，連好友小S都酸她「妳這樣真的不行」，走在路上被路人認出時，還有人揶揄「她胖成這樣妳還認得出來噢」，讓她備受打擊。當時為了穿衣服、戴飾品好看，也為了要去看偶像，因此下定決心減肥，靠著拳擊、格鬥等運動，再加上節食，不碰澱粉、只吃水煮食物，一個月就瘦10公斤，後來又慢慢瘦到現在的體態。

聊到舉辦這次展覽的緣起，Makiyo說，之前在日本看到這深受許多名人喜愛的飾品品牌就很喜歡，帶回台灣後，每次戴出門詢問度都很高，被很多人誇好看，而且經常是戴出去就被拔走，第一個拔走的人就是羅霈穎，當時她就直接送給羅姐，「結果羅姐身邊的女生都很喜歡，她又買10條分送大家！」此外她的姊妹淘大小S、范范也都很喜歡，看到自己喜歡的飾品也被大家喜愛，她覺得很開心，因此先跟品牌老闆先一起舉辦展覽，介紹、宣傳這品牌，但暫時還不會開實體店面，可能會先從身邊朋友以及網路開始，接了訂單後才會開始手工製作。至於購買方式，她半認真說：「打給我好了！我會接啊！」不怕人家打電話來亂嗎？她笑答：「來亂的已經很習慣了！」後來又認真表示，可以私訊她。

(中時 )