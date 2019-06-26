衛視中文台《請問你是哪裡人》左起醫師、馬力歐、陳櫻文、丁立祺、于美人、浩子、五熊。（衛視中文台）

衛視中文台《請問你是哪裡人》日前邀請陳櫻文、丁立祺、五熊、馬力歐上節目討論人體器官的奧妙。其中主持人浩子的問題最勁爆，他現場詢問醫生，自己私生活很檢點為何性器官會長痘痘，醫生分析應該是「腺體堵住增生造成」，建議他還是去皮膚科切片檢查一下，一旁的馬力歐開玩笑說：「是不是整根切除會比較好？」浩子當場笑說還好痘痘已經好了，也讓全場笑翻。

當現場醫師說到尾椎其實是保護神經組織及脊椎的器官時，陳櫻文表示之前去德州出外景時，坐到一張木製椅子，沒想椅子竟然整個碎掉，讓她整個屁股直接撞到地上，尾椎直接著地，但因為外景還有兩三天的拍攝，她只好一擺一擺的走著硬撐著把節目拍完。回到台灣後，她馬上被朋友看出兩腳長短不一，嚇得她趕快去國術館就醫，果然拉完身體之後馬上就可以正常走路，但也被告誡因為尾椎受傷從此會留下後遺症，身體沒有辦法再跟之前一樣靈活。

五熊也有切身之痛，她是尾椎直接撞到椅子扶手的前端，當場痛到眼淚爆衝，看完醫生後她發現整個尾椎已經凹陷，害她無時無刻會腰痠，連背部都會痠，甚至剛受傷那兩、三年她如果要從坐下到站起，都必須兩段式起立，無法直接站立。而十多年來她去看過國術館、整骨、電療，看遍醫生都只能緩解疼痛，讓五熊無奈說：「只能說後患無窮！」

而當被問到什麼器官受傷時會最讓人困擾，陳櫻文說到她覺得乳頭很重要，餵母奶時因為小孩的吸力超強，被吸個兩天乳頭就會受傷了，而且是穿內衣也痛不穿內衣也痛，但痛歸痛還是得讓小孩繼續吸，讓她好困擾，沒想到一旁的五熊竟然建議陳櫻文可以在乳頭貼OK繃，讓現場所有人頓時嚇壞，于美人則是吐槽說胸貼沒貼好撕的時候都會想死了，讓現場大笑不已。

(中時 )