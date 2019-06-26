【寄生上流】Parasite 名人推薦 ～ 06/28 全台上映

由南韓名導奉俊昊執導的坎城金棕櫚獎得獎片《寄生上流》，日前於台舉行試片時，邀請導演魏德聖、瞿友寧、楊雅喆、林孝謙、演員溫昇豪、吳慷仁、簡嫚書等人搶先觀影，映後好評如潮，眾人直呼震驚，而在片中數度被提及讓觀眾又驚又喜的「台灣古早味蛋糕」，奉俊昊也解釋：「全韓國人都知道台灣古早味蛋糕，而這個蛋糕也剛好和宋康昊一家人有所關聯。」

奉俊昊雖再三強調「不許劇透」，但他意外在解釋台灣古早味蛋糕時透露宋康昊一家人的身份：「2016年韓國曾經很流行標榜使用天然食材的台灣古早味蛋糕，結果最大的連鎖店被爆出添加化學原料。我在電影中設定宋康昊曾經加入賣台灣古早味蛋糕卻失敗，就是呈現韓國民眾都知道的時事，剛好也呼應宋康昊一家人都是冒充者。」

奉俊昊對社會現況觀察入微，在片中將自己對貧富差距的洞見融合獨樹一格的幽默感，又毫無預警地風格驟變急轉直下，將故事帶向出乎意料的發展，導演魏德聖看完片後表示：「讓人緊張又擔心、可悲又可笑，非常非常天才的導演。」瞿友寧也大讚：「既藝術又商業、既過癮又深刻，非常上乘的商業片。」該片28日上映。

(中時 )