近年全台夾娃娃機遍地開花，衍生商品涉盜版、18禁及活體物品等疑慮，新北市在去年將「自助選物販賣事業管理自治條例」送市議會審查，規範夾娃娃機設置場所應距離高中以下校園100公尺以上，且不得販售18禁等物品，卻因屆期不連續沒有完成，草案26日經市政會議通過後，可望在8月臨時會三讀通過。

新北市議員陳偉杰上周在市議會質詢時指出，新北市約1500多家夾娃娃機店，超過2萬5000個機台，其中許多鄰近中小學，近日接獲許多家長反應，「夾娃娃機攻略」已經是青少年、學生間的熱門話題，讓家長非常擔心。

陳偉杰認為，去年新北市領先全國送議會審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，但因屆期不連續沒有完成，如今桃園市都已三讀通過，「新北市府還在等什麼？」

新北市經發局長何怡明表示，自治條例規範對象為設置24小時營業自助選物販賣機機具的場所，草案規定，自助選物販賣事業的營業場所出入口應臨接寬度6公尺以上道路，並距離國中小學、高中100公尺以上。

商品部分，須符合商品標示法等規定，不得為有價證券、鑽石、珠寶、貴金屬製品、通用貨幣、電子票證、菸、酒、檳榔、成人情趣用品、猥褻物品或活體生物等。

此外，機具應標示名稱，張貼經濟部評鑑非屬電子遊戲機文件、保證取物金額、消費者申訴專線、負責人的姓名及電話等，營業場所應設置錄影監視設備，位於住宅區者，不得在晚上10點、隔天上午8點前營業。

何怡明表示，自治條例草案在市政會議通過後，將爭取在8月臨時會三讀通過。

(中時 )