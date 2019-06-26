長榮航空公司表示，截至26日晚間，已有200多名空服員向公司表達想要回工作崗位上班，公司委託律師事務所協助空服員拿回三寶，目前約70人完成委託，而整天陸續有10名空服員親領拿回三寶，晚間派律師蔡頤奕到罷工現場欲交給32份催告函，不過桃園市空服員職業工會並無人收下，蔡頤奕表示，若27日上午10點未交付三寶給資方，不排除進行司法訴訟。

蔡頤奕表示，23日轉交32份委託書給工會，欲取回三寶但至今無人回應，經過逐一確認後，盼工會在27日上午10點前交給警備室，經由工會律師與資方律師核對三寶正本確認無誤後取回，律師表示，委託人不希望工會一直以需要本人親領而遭受工會人員注視下來取回，「這是不對的，任何人應該要有進入罷工、支持罷工、退出罷工的權利」。

而就在律師受訪時，工會人員在旁大喊「資方勿打壓，快點來協商，不要抹黑」，根據工會指出，他們僅收到30份空服員親自申請書拿回三寶申請書，並不認可資方的委託書。

(中時 )