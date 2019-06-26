8名嘉義遊客跨海澎湖旅遊，26日分乘3輛汽車前往西嶼鄉，途中不滿澎湖復康巴士翁姓司機按喇叭，竟然一路狂追攔截，更持磚塊、球棒暴砸復康巴士玻璃，警方處理雙方和解，另依違反社維法處罰。

警方調查表示，這8名遊客於24日從嘉義搭船至澎湖訪友，26日中午分乘2輛轎車、1輛休旅車從馬公出發前往西嶼鄉旅遊。

下午1時許，3輛車子行經白沙鄉講美派出所前路口，疑似1輛同向的復康巴士向他們按喇叭，8人居然一路狂飆追截這輛復康巴士，隨即下車敲擊巴士車身，二話不說有人拿起磚頭猛砸擋風玻璃，其他人手持車內球棒暴打復康巴士後視鏡。

復康巴士翁姓司機驚恐不敢下車，路旁民眾見事態嚴重，緊急打電話報警，白沙警分局10多名警力趕往現場，立即將相關人員一併帶回偵辦。

警方表示，涉案陳姓、高姓、萬姓、黃姓、李姓、劉姓、吳姓、蘇姓8名嘉義遊客自知理虧，雙方達成和解，賠償復康巴士3萬多元車損金，警方先依違反社維法開罰，另是否涉嫌毀損公物仍待進一步釐清。

全案初步調查並完成筆錄後，8名嫌犯已於下午4時許搭乘客輪返回嘉義。

(中時 )