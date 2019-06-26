無人機造型愈來愈多樣，也會有動物外表的。俄國開發單位設計了一種小型監視型無人機，還有著貓頭鷹的外型做偽裝，或許可以減低被查覺的機率。

莫斯科時報報導，莫斯科年度軍事博覽會上，出現一款外表類似雪鴞的無人機，這種無人機安裝有攝影機與雷射標定器，能夠引導雷射導引的砲彈與炸彈。

開發商表示，在俄羅斯的歐亞大陸地區，像貓頭鷹、獵鷹和老鷹這樣常常在空中盤旋的大型鳥類很常見，將無人機做成猛禽的外型，是不錯的偽裝不容易被查覺有什麼異狀。

Russia showcases its new spy drone resembling an owl at annual military expo https://t.co/AsjKAGtAJN — The Moscow Times (@MoscowTimes) 2019年6月25日

這款雪鴞無人機重量只有5公斤，可以由單人攜帶和發射，該公司還開發了另一種獵鷹外型的無人機，也具有鳥類的輪廓。這些鳥類無人機可以飛行40分鐘，飛行範圍達到20公里左右。

不過雪鴞無人機的偽裝還不到幾可亂真的地步，它有著貓頭鷹外型的雙翼與尾巴，也有灰白色的羽毛斑紋，但是在臉部的部分，雖然有著一對貓頭鷹眼睛，但是大多數的「臉部」，卻是一個突兀的大洞，那裡是是安裝光學儀器的部分，也就是說，在近距離看，它的偽裝就不太到位了。

開發商說，由於無人機可以飛在1000公尺高空，所以從地面觀看時，無人機的外觀是很類似猛禽的，並不容易被注意到。

(中時電子報)