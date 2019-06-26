全台平均每十人就有一人為偏頭痛所苦，但高達九成沒有明顯預兆，往往難以及時獲得治療。最近，台北榮總神經內科與交通大學合作，找到了預測偏頭痛的方法。

根據台北榮總過去統計，全台約有150萬人為偏頭痛所苦，平均每十人就有一人為其所苦，且絕大多數是三、四十歲的青壯年。

其中，更有將近10萬人是情況較嚴重的患者，「一旦發作，病人幾乎難以工作，平均一年比正常人少活動84天。」台北榮總神經醫學中心主任王署君說。

偏頭痛發作時，若能立即用藥，甚至在發作之前就先行服藥或神經調節術，可大幅減輕不適的症狀。

但在台灣，近9成患者頭痛發作前，沒有明顯預兆，往往只能長期忍受疼痛之苦，影響生活品質。

為解決此難題，台北榮總頭痛團隊與國立交通大學三年前開始合作，希望找出有效預測偏頭痛發作的方式。

團隊發現，腦波可能是預測偏頭痛的有力指標。王署君解釋，從過去院內的腦波檢查資料發現，偏頭痛患者的腦波強度會隨著頭痛發作時間而變化，「發作初期，腦波強度增高。」

戴上這頂帽子 就能紀錄腦波

因此，交大林進燈教授研發一種「無線腦波帽」，可直接戴在病患頭上，共收集前額一個與枕葉三個電極的腦波變化。

王署君說，參與試驗的病患共40位，皆屬於無預兆的偏頭痛患者，平均每個月偏頭痛發生六次以上。患者每次到門診時戴上「腦波帽」10～15分鐘，並回家紀錄頭痛日記，包括發作日期、時間、頭痛強度與持續時間等。研究時間為期3個月，每位病患紀錄5次的腦波，至少一次的腦波是無法作期，一次腦波是發作前期。

接著，再利用人工智慧的運算方式，將這些大數據加以分析，找出病人在偏頭痛「發作之前72小時」的腦波變化，藉此找出可預測偏頭痛發生的細微特徵。

經過三年研究發現，病患在偏頭痛發作的前3天內，大腦前額葉的腦波複雜度會明顯上升 ，進而能成功預測出76%的偏頭痛。

下一步 ：可偵測、治療偏頭痛的穿戴式用品

交大團隊研發的「無線腦波帽」以乾式電極原理、並利用細緻柔軟的探針穿過頭髮接觸頭皮，進而能準確、方便地紀錄病患的腦波。(圖片來源：台北榮總）

王署君說，「無線腦波帽」的研發，讓腦波測量變得更簡便，且只針對最相關的區域測量，不用在頭上貼一堆貼片。而以往用「濕式電極」測腦波，病人得在頭上塗上導電膠，常導致滿頭濕黏。

更重要的是，未來有潛力開發成穿戴式的偏頭痛預警產品，一旦偵測到腦波異常變化，就可及時預警，提醒病人趕緊服用止痛藥及早緩解疼痛，或甚至結合止痛的儀器（註），進行即時治療。

「以腦波預測偏頭痛，可說是國際上首次的發現，」王署君說，在科技部計畫支持下，北榮與交大團隊將進行更深入研究，將對象擴所有偏頭痛的患者。此項研究也已刊登在國際電機電子工程期刊《IEEE Transactions on Fuzzy System》中。

此外，團隊也同時對偏頭痛病患進行閃光刺激，記錄患者大腦視覺皮質區的波動頻率。這種方式稱為「穩態視覺誘發電位」，過去研究認為，偏頭痛患者的波動反應比一般人會來得高。團隊也發現，利用這種方式來預測偏頭痛發生，準確率更可高達 80%。

註：現有一種經顱刺磁激器，抵靠在病患後腦勺時，利用「磁能脈衝波」刺激大腦枕葉，藉此治療偏頭痛發作。

(中時電子報)