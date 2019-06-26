多次出言怒罵媒體的國民黨總統初選參選人郭台銘今天又有驚人之舉，郭台銘下午戳中天新聞記者胸口，說「去問你們老闆、當國台辦的打手，狗腿！」連學者都難以致信，看似尋求改善媒體關係的郭董「講這麼重」！

郭台銘撕工商時報、告記者、指媒體亂報揚言買下蘋果日報，多項紀錄歷歷可數，如今又把媒體恩怨搬上國民黨總統初選首場國政願景電視發表會，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，郭在政見會上大談私人恩怨，無法凸顯格局與大器，這樣的表現將無法拓展票源到中間選民。

郭台銘撕報行為，曾被台北市報業公會認證「輕蔑新聞自由」。鈕則勳表示，身為總統參選人，在公開場合、尤其是政見發表會上應該多談國政願景，凸顯政策的前瞻性才是主軸，扯上私人恩怨，違背比例原則，也無法凸顯格局與大器，任何大器的候選人，都應該把軸線放在政見上，對於中間選票的獲取才有幫助。

至於郭台銘不思提出政見，反而點名旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明，鈕則勳說，一般民眾會認為這已涉及私人恩怨，將難以吸引到中間選民支持。

鈕則勳並說，郭台銘其實有想化解跟媒體的潛在衝突，也有微調路徑，像先前幫記者綁鞋帶，就有軟化跟媒體間潛在衝突的意味。但聽到郭台銘又怒戳中天記者胸口，說「去問你們老闆、當國台辦的打手，狗腿！」連鈕則勳也相當驚訝，難以相信郭台銘「講這麼重」！

(中時 )