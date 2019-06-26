兩人活力十足。

徐潔兒（左起）、林義傑、林韋君出席活動。

林韋君、徐潔兒16年前曾合拍偶像劇《海豚灣戀人》，都熱愛運動的2人，26日與超馬好手林義傑出席「澎湖吉貝沙灘嘉年華」活動，林韋君與開民宿的圈外男友丁靖恆交往3年多，如今濃情轉淡，她坦言好幾個月沒見，「隨緣啦，大家各有各的目標在努力，現在是網友關係，年輕時戀愛談多了，現在要把重心放自己身上，先把自己過好」。

當年《海豚灣》是她與男主角之一許紹洋的定情作，2人幾年前碰到曾互打招呼，並聊到要重拍《薰衣草》的事，後來不了了之，「以前的偶像劇真的很經典，到現在我去菲律賓，大家喊我不是《海豚灣戀人》就是《千金百分百》的名字」。她對表演仍有熱情，也知道等待好團隊、好劇本非常難，「還沒有好的作品出來，要離開前會有點遺憾」。

她有感而發說，這幾年接了不少人情戲，有的甚至連酬勞都沒拿到，大環境太不穩定，於是前年開始勤練瑜伽，一口氣考了瑜伽、香氛、花藝3張證照，目前在運動中心和公司行號教瑜伽，不教課時就回家，變得很宅。聽到20多歲的女學生規劃未來讓她很羨慕，「我一畢業就拍戲，都沒能好好規畫未來，思考自己要什麼，現在懂得為自己而活」。

當初在《海豚灣》演林韋君閨蜜的徐潔兒，2人多年來一直保持聯繫，徐潔兒行動力與號召力強，到大陸「北漂」10年，組了一個像台灣同胞互助會的「台腕幫」之外，最近更成立女子跑團「儷量」，下個月初將到張家口跑185公里、26小時接力賽。她的感情一直沒著落，前不久做了凍卵，「其實我也需要被照顧，只是怯於開口」，非常期待愛情來臨。

(中時 )