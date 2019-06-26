南韓總統文在寅26日表示，北韓與美國正在就舉行第三次領導人會談事宜進行磋商，現在朝美重啟對話的時機已成熟。另外青瓦台證實，文在寅將出席G20，27日下午與大陸國家主席習近平舉行會談，雙方將就重啟朝美無核化對話等問題進行討論。

文在寅26日接受韓聯社、法新社、美聯社等全球7大通訊社聯合採訪。他表示，

文在寅表示，朝美在河內會談後沒有進行正式磋商，但兩國領導人的對話決心沒有變。他說，北韓國務委員會委員長金正恩向美國總統川普發送親筆信、派勞動黨宣傳鼓動部第一副部長金與正向李姬鎬女士致哀、在北韓與中國領導人會談上重申對朝美對話的決心等都是積極信號。

文在寅強調，營造有利於北韓採取無核化措施的條件十分重要，並指出有關各方需引導金正恩不改變無核化意志，繼續走無核化道路。對於南北韓對話停滯不前的問題，文在寅說，兩韓能否重啟對話取決於金正恩，他已經做好隨時與他會面的準備，不會拘泥於地點、時間和形式。

青瓦台26日指出，文在寅將於27日至29日出席日本大阪二十國集團（G20）領導人峰會。他將於27日下午5點30分與習近平舉行會談，討論重啟陷入僵局的美朝無核化對話。此外，文在寅還會與俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪以及印尼總統佐科威等他國元首會談。

(中時 )