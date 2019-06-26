小勞勃道尼提倡反兒童霸凌。（截自IG）

特別版《終局之戰》送限量海報。（漫威影業提供）

在《復仇者聯盟：終局之戰》說出經典台詞「愛你3000次」的7歲好萊塢童星萊西瑞貝（Lexi Rabe）驚傳遭到網路霸凌，爸媽在她的社群頁面上放上一支影片，萊西緩緩說出：「你好，我是萊西瑞貝，我只有7歲，有時會做錯事，爸爸媽媽都會指正、懲罰我，相信我！如果我去任何地方，做了點傻事，我只是7歲，請不要欺凌我的家人或我。再見，愛你3000次。」

爸媽喊話：「她只是個正常人而且只是個孩子！」盼外界能多給予7歲萊西成長空間，而非嚴格檢視她的一言一行，「我們給孩子很多規矩和畫出界線，但也讓他們能從犯錯中學習。」IG上還有一張萊西片中父親「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr）宣導反霸凌的照片，希望影迷可以停止對萊西的霸凌行為。

雖沒有明確指出萊西被霸凌的事件，但母親潔西卡瑞貝（Jessica Rabe）點出：「如果你們在公開場合看到我們然後覺得你有權利批評，等下，首先你先要有個孩子，接著你要了解我們並非完人，我們也並沒有要達到完美的境界。請嘗試理解，總是有各式各樣的教育孩子的方式，我有我自己的。」

但該片另有個好消息！《終局之戰》將推出全新特別片尾片段，當中包括導演引言、致敬及一段未完成的刪減片段，台灣不但與全球同步上映，更加碼推出影迷回饋活動，凡於上映戲院購買任一張28日起的特別版電影票，即可獲得限量紀念版海報一張。28日再度上映。

(中時 )