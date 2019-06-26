大陸國家主席習近平2013年就任國家主席後27日將首度訪日，除出席廿國集團(G20)峰會外，28日晚間預定與安倍舉行會談，兩人可望針對中美貿易摩擦問題、北韓情勢交換意見。安倍是否會提出香港「反送中」示威議題也引起關注。

習近平27日晚間與安倍會談的同時，在大阪難波高島屋前，由日本和香港的學生將聯手舉辦「守護香港的自由及民主主義行動」的「反送中」示威遊行活動，維吾爾族人也計劃在大阪舉辦抗護示威活動。

《讀賣新聞》報導，中國政府高官強烈要求日方必須「守護習近平的政治尊嚴」，徹底護衛習近平的安全。報導稱，此事關乎習近平的面子問題，故中方變得有點神經質。

這次G20領袖峰會最受矚目的是川習會，因為美中貿易摩擦已對全球經濟造成影響，歐洲強烈要求美中雙方自制。美中雙方都以提高關稅作為貿易談判的武器，然而追加關稅不僅打擊到對手，也打擊到本國的消費者。

雖然有不少美國民眾認為中國應該改變不公正的貿易政策，但追加關稅使得進口商品的價格上漲，反而變成美國消費者的負擔。有調查指出，追加關稅短期內將對美國經濟造成負面影響，美中峰會的結果也將影響明年的美國總統大選。

(中時 )