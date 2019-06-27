台東縣1位由阿嬤代為照顧的4歲男童，平常睡覺會將棉絮塞入耳朵中，日前在幫男童掏耳朵時才被發現，從男童耳朵內掏出長約20公分的長棉絮，親友們都大吃一驚。

在台東是上班的朱姓男子，日前帶著女兒到位於大武鄉的岳母家遊玩，岳母家有一對4歲和5歲的小兄妹，因父母在台北工作，所以由阿嬤代為照顧。

朱姓男子說，女兒回岳母家時，都會習慣幫小兄妹掏耳朵，這次回去也是循著往例將這小兄妹喊來掏耳朵，正幫4歲男童掏耳朵時，突然驚見男童耳朵內有怪怪的東西，急忙換朱姓男子過來「接手」。

過來這邊躺好，朱姓男子在手電筒的幫助下，拿起夾子嘗試要夾出男童耳朵內的異物，在一會兒的努力下，順利將異物夾了出來，可是卻「越拉越長」，「視覺效果」相當駭人！

大夥仔細一看，竟是一條長達20公分的長棉絮，「到底是如何塞進去的」另人百思不得其解，最後在眾人的詢問下，男童才老實的說出，睡覺的時候會將被被撕破，將棉絮塞到鼻孔和耳朵，這樣才睡得著。

朱姓男子說，由於家人篤信天主，於是幫男童禱告，希望男童不要再將異物放入耳朵，讓他心中不要再害怕了。至於為何男童會有這樣的舉動，朱男覺得應該是男童父母不再身邊沒有安全感，才會有這樣的舉動，未來會多關心男童。

(中時 )