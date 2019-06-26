左為何篤霖。右為賴慧如。

謝金晶。

2019 CTC世界盃國際標準舞公開賽7月6日將在小巨蛋登場，何篤霖、謝金晶、張家瑋、賴慧如、陳怡婷、郭忠祐將參與藝人組比賽。何篤霖26日穿透明薄紗舞衣大跳捷舞，胸前兩點若隱若現，「我出道30多年什麼沒見過，上場前竟然還會發抖，我真的是跳到嘴唇發紫、很想死，從93瘦到87公斤。」

53歲的何篤霖坦言體力不好是最大罩門，大家都覺得他很會跳舞，其實芭蕾舞節奏跟國標舞完全不一樣，就像棒球跟籃球的區別，搞笑說「明明答應來一次《舞力全開》，怎麼跳著就要跳進小巨蛋」，雖不必跟職業選手較勁，但也不想丟臉，他後來因為跳出興趣，從此愛上國標。

張家瑋穿爆乳裝露「事業線」，她之前因動作不正確，左膝韌帶差點斷掉。在民視《舞力全開》表現成績亮眼的謝金晶，瘦到臉頰凹陷，練習過程因運動量過度，導致隔天引發「足底肌膜炎」，好幾天無法正常走路。呼聲最高的賴慧如，為了挑戰小巨蛋吃盡苦頭，壓力大到情緒失控崩潰，一度想放棄，所幸還是堅持下來。

(中時 )