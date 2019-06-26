網紅「館長」陳之漢發動「拒絕紅色媒體」遊行後，25日又爆料直播平台金剛已確定不和他續約，他一年損失上千萬。有網友4字妙回，「玩火自焚」。

館長表示，金剛確定和他中斷合約，不再和他續約，失去這個合約，他每個月至少50萬到100萬收入不見了，每個月固定損失百萬，還包括他們每年贊助團隊拍格鬥比賽每月40萬，以後就沒有這些了，加起來一年損失上千萬。還說最近他真的要認真把這些損失賺回來。

有粉絲說「可以不要一直罵髒話嗎？會降低我的格調。」館長直言，如果是新粉，很care他罵髒話，前面左轉滾！慢走不送，「今天我不是為你而生的」，聽他的直播，不能限制他講什麼，他要做自己，不爽不要看，接下來館長一出口又是髒話。他說，他知道623後自己有很多新粉，他希望新粉和他互相尊重，尊重就是不要教他怎樣講話，不用教他怎麼做人，他做人有一把道德的尺。

網友回應說：「我以前認為館長是中立的，看來我錯了。」、「希望館長做好你自己的直播，不要天天蹭韓國瑜。」、「陳之漢，你還是先擔心你的健身房生意吧？」

(中時電子報)