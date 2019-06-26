台北市社子島開發案迫在眉睫，但居民數度抗議「拒絕區段徵收」，甚至使出激烈手段攔截台北市長柯文哲座車，北市府讓步提出協商方案，並於26日晚間邀請社子島自救會出席意見交流會，但北市府解說方案時引用大量專有術語，現場居民無法理解，說明會一度雞同鴨講，一名住戶就痛批「請不要以專業字詞回應民意」。

社子島說明會今由北市府副祕書長李得全主持，市長室顧問周榆修也到場。地政局說明，現已框出9處「再發展區」（17.78公頃），只要不影響防洪空間、主要幹道，且符合4大條件，包括基地為完整區塊、面積大於500平方公尺、鄰接計畫道路或現有巷道，且範圍內所有權人同意比例過半就能申請剔除區徵，但不參加區徵，就無法再承購、承租專案住宅，且必須自行決定都更、危老重建。

但出席居民聽完後表示，北市府用專業術語壓居民、反駁居民的想法，這並非請願交流，且一般民眾沒有工程背景，實在無法理解，直到現在仍有很多老人家完全不清楚開發案內容。此外，市府現在宣達社子島政策多使用Facebook社團「明日社子島」，這麼不正式、流水帳的管道，要居民如何理解？

此外，居民現場遞上「北市府行政人員缺失資料」，但李得全態度強硬，直言開發必須向前看，不能往後看，如果居民執意認為市府居心不良，他也尊重。另外，李得全在會議中7度關掉麥克風，甚至刻意將麥克風移至別處，疑似刻意避免發言被記錄在會議中，行為引人側目。

最後，周榆修出面緩頰，並表示後續會以長輩更容易理解方式說明市府政策。

(中時 )