電影《蜘蛛人：離家日》挾帶著漫威宇宙第三階段最終章的超強氣勢，漫威影業總裁凱文費吉更是親自下海護航，為小蜘蛛背書說：「《復仇者聯盟：終局之戰 》尚未完結，而《離家日》也將為漫威宇宙自《鋼鐵人》第一集所開展的『無限傳說』劃下震撼結局。」

該片場景包括威尼斯、布拉格與倫敦三大城，這更讓難得回家鄉拍攝的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）打趣說道：「第一集是《返校日》，我必須在離家英國幾千英哩外的地方拍戲。」他接著說：「這次續集電影片名是《離家日》，但我卻離家只有40分鐘的車程。」

湯姆談到本集將對抗原先只存在於神話之中的全新反派「元素眾」，他表示：「這是很刺激的全新角色，它們讓蜘蛛人意識到，這個等級的怪物，已經不再只是像他以往靠著吊來吊去或盪來盪去的特技就能解決的敵人。」

以「神盾局長」身分相挺的山謬傑克森透露，本集尼克福瑞將對蜘蛛人抱有非常大的質疑，「他尊重史塔克的決定，但他也不免俗地對這個小屁孩存有一絲質疑。」不過話鋒一轉，傑克森也忍不住笑著說：「這就跟他永遠都在找東尼史塔克的碴一樣，有異曲同工之妙！」電影7月3日上映。

(中時 )