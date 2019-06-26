高雄市長韓國瑜昨晚在國民黨政見會提出「塞子理論」，形容中、美就像兩個下棋的人，台灣如果當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；但台灣成為泡澡要用塞子，泡澡必須有水、浴缸，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。對此，蔡英文總統不解比喻問「塞子是在比喻什麼？」資深媒體人黃暐瀚立即以「小而關鍵、缺之不可」八個字解釋，蔡總統應可豁然開朗。

黃暐瀚在臉書以《棋子與塞子》進行解說：「什麼是棋子？就是『受制於人，身不由己』的『棋』；什麼是塞子？就是『小而關鍵、缺之不可』的，泡澡必備的小小零件。」

對蔡總統聽不懂「塞子」？黃暐瀚表示：「總統是真不懂，還假不懂？我不知道。但早上接了聽眾的call-in之後，我知道，庶民其實都懂。」、「塞子雖小，沒它不行。韓國瑜說的，很淺，但韓國瑜說的，庶民們，能聽得懂」，「面對大選，能聽得懂，能感動人，才是最重要的。」

網友留言亦表示：「淺顯易懂的比喻，比其他候選人好太多的論述」、「很有智慧的比喻！做人的棋子任人擺佈！做塞子掌握關鍵進退得宜」、「 棋子是任人擺佈的意思，塞子是關鍵角色的意思，應該不會很難理解吧！」、「當棋子是被動的角色，而且隨時可以被取代甚至丟棄；當塞子從被動轉為主動角色，讓台灣變成大國環伺下不可或缺也不可取代的角色」，看來多數人一想就了解，智商都比蔡英文高！

(中時電子報)