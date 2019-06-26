颱風消息。（圖/氣象局）

受西南風影響，臺灣各地及馬祖大多為多雲到晴，週四早上中南部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨。午後各地有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。平地待對流胞形成後，也會有陣雨。在琉球南方海面有一熱帶性低氣壓，最快會在週四形成輕颱。

氣象預報員顏增壐表示，週四鋒面位於長江中下游一帶，臺灣附近主要吹西南風，各地大多為多雲到晴，因西南風易帶來暖濕水氣，使得南部及東南部地區清晨至上午有短暫陣雨或雷雨。午後因熱力作用加上西南風的作用，各地也可能有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，建議外出請攜帶雨具以備不時之需。

溫度方面，西半部及東北部高溫約33～35°C，東部及東南部約31°C左右，沒下雨時感受較為悶熱，請注意防曬並多補充水份。目前預估，至少到下週三(7/3)之前，

大多是「多雲到晴偶陣雨，午後容易雷陣雨」。

在琉球南方海面有一熱帶性低氣壓，26日下午2時中心距離鵝鑾鼻東方約790公里的海面上，預測快速向北北東朝日本南方移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢。

(中時電子報)