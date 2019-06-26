大阪G20會場周邊警備森嚴。(黃菁菁攝)

大阪G20會場周邊警備森嚴。(黃菁菁攝)

日本大阪為迎接20國集團(G20)領袖峰會, 對主會場咲洲人工島周邊進行大規模的交通管制，不僅對市民生活造成影響，對觀光客也帶來不便。出席G20的領袖26日起陸續抵日，日本從全國調度了約3萬2千名警力維安，是日本維安史上最大規模的一次。

咲洲是約40年前開發的「夢之島」，位於大阪市住之江區，面向大阪灣，面積約1010公頃的人工島，島上約有2萬7千居民。 G20期間除各國領袖、政府代表團、警備維安人員、媒體記者等預估將有約3萬人會造訪這座人工島，比島上的人口還多。

為了使會議舉辦順利，G20召開期間會場周邊警備森嚴，到處有警察臨檢，還實施交通管制，許多道路封鎖並設路障，使這座島被分隔成為1座孤島。26日搭電車到離會場最近的車站時，路上只看到少數的車子和行人，且到處可見持警棍的警員和警車。

當地居民表示，這裡平時蠻熱鬧的，現在變得冷冷清清，連開車出入島上都須繞路，經由海底隧道時還要接受臨檢，出門要隨時攜帶身份證件，確實有點不方便。但50多歲的男性居民表示，雖然造成一時的不便，但世界重量級領袖能齊聚大阪開會，也感到很光榮。

(中時 )