列為前瞻基礎建設的曾文南化聯通管工程計畫，管路將沿台三線等道路埋設，受到楠西、玉井及南化區民眾及民意代表關注，擔憂聯通管施工將造成台三線交通、空汙、爆管及道路兩旁房屋龜裂，台南市長黃偉哲主張「二不一要」原則，首先「不」能影響交通、「不」能衝擊地方產業；「要」有適當回饋與福利。水利署已同意初步規畫在楠西、玉井與南化持續5年提供各區里每年上千萬回饋金。

會中立委陳亭妃、市議員周奕齊與地方里長表達不是反對國家投入120億元建設經費穩定台南市供水，但要求水利署及市府應尋求對中央、地方及民眾三贏配套措施。

曾文南化聯通管工程是國家重大的水利建設，有助於提升台南與鄰近縣市的水源調度。黃偉哲表示，台南市政府立場就是為聯通管工程所在的山區居民，爭取應有回饋與福利，他也多次請水利署說明工程必要性與安全性，並強調工程必須以居民的生命財產安全為最高原則。

黃偉哲表示，聯通管雖可讓區域供水穩定，但站在市府的立場，呼籲水利署務必重視民眾意見，正面回應民眾疑慮，市府將繼續為居民爭取適當回饋，替地方創造多贏局面。

水利署南區水資源局局長連上堯回應，曾文溪畔因地形關係，沿溪邊埋管反而危及河防及管路安全，此外，曾文南化聯通管使用與日本等先進國家相同的管材，壽命長達40年以上。

他進一步說明，國內水管施工多數都是在既有道路以明挖方式埋管，依交通部資料顯示，本聯通管在台三線路段每日總車輛數僅約桃園新竹備援管線工程在台一線施工路段交通量5分之1，但南水局顧及管路沿線生活品質及梅嶺梅花季觀光，在經過住家商業密集及觀光熱點等處，均改用地下推管施工，推管長度約10.7公里，占輸水管總長度46％；另，即使在較偏僻路段是採用明挖，因是在道路中央施工且分段移動施做，不僅不阻絕人車進出，個別影響時間不超過1個月，交通不打結。

針對地方提出埋管道路兩旁的房屋龜裂疑慮，以及要求提高對地方建設的回饋金，除了在本聯通管施工前即開始監測周遭環境品質及房屋安全，並持續到計畫結束外，另首創防損鄰保證金機制並將加保第三人房屋，以保障毗鄰建築物結構安全。

黃偉哲及陳亭妃居中協調溝通，水利署副署長鍾朝恭應允傾聽民意、繼續溝通，在獲得多數民意理解前先暫緩工程上網招標，今日座談也為台南偏遠山區帶來更全面的配套與照顧。

(中時 )