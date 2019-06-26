出席減塑活動。

王瞳簽專輯。

為推廣限塑政策並預告7月份一次用塑膠吸管內用限塑新制上路，環保署26日在微風信義廣場舉辦「不塑新時尚 ＃ifollow」記者會，邀王瞳擔任不塑大使，以及「87樂團」艾成、何豪傑、樂咖、阿修羅站台。

「87樂團」以歌曲〈傑作〉改編歌詞獻唱，推展「不塑新時尚」全新思維，吸引不少民眾圍觀，王瞳說，環保工作不是喊喊口號，她透露爸爸就是環保署稽查人員，自己從小就知道環保愛地球觀念，也身體力行準備環保杯、環保筷出門，

何豪傑說，每天一定要喝一杯咖啡，也特地準備環保咖啡杯，笑說拿環保杯買咖啡，店員都還會誇讚他幾句，讓他一整天心情都非常好。身為大使的王瞳，非常開心有機會擔任不塑大使，他說爸爸以前在環保局服務，能感受對環境的照護，近幾年看到海洋污染的圖片，非常難受，希望以藝人的身份拋磚引玉，讓大家從生活中培養出好習慣。

她說，像拍攝民視《大時代》常常會訂飲料請大家喝，她決定要送給劇組環保餐具，讓大家用餐可以減少使用一次性餐具。一樣忙拍《大時代》的何豪傑笑說，跟王瞳在劇中是死對頭，但生活中是有志一同，非常樂於做環保，樂團出去表演時，還會帶環保袋裝午餐，現在也習慣喝飲料還不加杯蓋跟吸管。

(中時 )