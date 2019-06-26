經過一段時間的觀望，年輕的海洋清理者柏葉．史萊特(Boyan Slat)，再次出動他所發明的U型攔截網，希望能夠成功捕捉飄浮的海洋垃圾。該團隊在去年曾經試驗過，效果卻不好，今年早些時候更被海潮所損壞，他們被迫送回岸上維修，現在經過一些升級之後，有了一些更好的機制，希望能夠承受海洋的力量，並且有效的捕捉塑膠垃圾。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，去年10月，史萊特 的海洋清理項目(The Ocean Cleanup Project)安裝了垃圾收集設備的第一個版本，該系統是一個600公尺長的U形屏障，漂浮在海洋表面，水下垂著收集網，他們希望在洋流、波浪和海風的共同推動下，U形屏障可以比漂浮的垃圾群移動的更快，也就能補捉垃圾，並且不會散開。

理論很美好，現實卻很殘酷。該團隊發現，在幾個月後，垃圾並沒有像理論那樣愈集愈多，而且屏障也被海潮打壞，所以他們在1月份，把U型屏障拖回岸邊修理，並做了一些調整。

他們的失敗很快被許多網路分析師檢討，批評他們應該著重在不要製造垃圾而不是清理垃圾。，不過團隊並沒有灰心，他們稱這是「計劃之外的學習機會，而不是失敗」（不得不欽佩他們積極面對的態度）。

現在升級後的版本又將進入太平洋測試，團隊已準備一些新功能，以解決先前遇到的缺點，其中之一是在系統的開口處，連接一串巨大的充氣浮囊，它能夠增加風力，將系統的漂流速度更快，而補捉到漂流較慢的垃圾。

如果海流的速度與風向相反，團隊還有一個B計劃，在開口處附上一個巨大的阻力傘，能夠起到錨點的作用，使整套系統的速度穩定下來，與海流相同的方向行進。團隊表示早先的觀察結果，顯示塑膠垃圾會比海流本身更快地行進，希望也允許垃圾在U形屏障內積聚。

該團隊還對設備進行了一些重要改變，以解決耐久性問題，屏障的尺寸縮小了三倍，並採用了更加模組化的方法來製作，使團隊能夠更快地部署系統，需要改動時，也無需將其拖回岸上。

海洋垃圾的情況非常嚴重，太平洋上飄流著160萬平方公里的垃圾浮島，而細碎的塑膠垃圾危害食物鏈，海魚、海龜、海鳥誤食垃圾而死已不計其數。

(中時電子報)