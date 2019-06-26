大阪周邊車站的垃圾桶在G20領袖峰會召開前後期間禁用。(黃菁菁攝)

日本大阪為迎接20國集團(G20)領袖峰會, 大阪周邊車站的垃圾桶和寄物櫃全面暫停使用，不知情的旅客只能望著寄物櫃興嘆。

1天約有87萬名旅客利用的大阪車站，約2千個投幣式寄物櫃及約60個垃圾桶從24日清晨起至29日全面暫停使用，並用日英中韓4國語文說明，「特別警戒實施中，禁止使用垃圾桶」「為了確保G20峰會相關會議等活動的安保工作順利開展，相關區域將實施警戒警備強化措施」。

周邊觀光客多的京都、神戶等主要車站、百貨公司的寄物櫃及服務台也暫停接受寄物服務。大阪府立和大阪市立學校，27、28日兩天停課。27日至30日高速公路部分路段禁止通行，警方呼籲民眾出門盡量不要開車。

各國領袖預定28日將在大阪城公園內拍攝紀念團體照，因此著名的大阪城等景點也宣布停止營業。大阪周遊一日券，原本有86個設施可憑券打折，而其中13個已決定在G20期間停止營業，故大阪觀光局呼籲遊客出門前要先確認營業時間。

大阪觀光局表示，雖然G20期間造成旅遊上的種種限制，但因舉辦G20會使大阪的知名度大大提升，可期待其正面的波及效應是非常大的，故盼相關業者能予以體諒。大阪內的飯店員工表示，雖然觀光客變少了，但各國媒體人及警備人員下榻變多了，因此沒感覺生意清淡。

(中時 )