媒體報導民進黨秘書長羅文嘉於宜蘭保存宜蘭救主修女會為地方書店與總主教興訟一事；羅文嘉晚間表示，此訴訟是兩年前已判決、總教主也未再上訴；經過2年再聽到總主教談起這些事情，他覺得非常訝異。這幾年來看到許多具有文化資產價值的天主教教堂一間一間無法保存下來，他想總主教應該作出說明。

媒體報導，為教區土地鬧上法院 總主教控羅文嘉強租；羅文嘉指出，5年前受宜蘭地方教會教友與神父的邀請，說當地有個禮拜堂及修女的宿舍已經廢棄，問他可否協助開一間地方的獨立書店。他過去看了之後，覺得過去這些歷史應該留下來，雖然舊，可是他覺得很珍貴。基於這樣的用意，就答應協助開一間獨立書店，也跟地方教會代表人簽了一紙正式的合約。

羅文嘉提到，他一開始就找了很好的建築師和規劃團隊進到宜蘭。結果，一年後，台北的總主教介入說要毀約，主張這紙合約通通無效。他們的團隊和對方溝通說：這個約已經進行了一年，如果現在取消，會造成很多的損失。但總主教很堅持要「毀約」，「毀約」的原因是甚麼，他不知道，因為他們是公司法人，只能針對投入的損失提起民事的訴訟。

羅文嘉表示，指出這件訴訟，經宜蘭地方法院審理，已於2017年7月31日判決（台灣宜蘭地方法院105年重訴字第28號民事判決）總主教敗訴，賠償金額則依照判決內容。至此，總主教沒有再提起上訴，亦完成判決所述之金額賠償。

(中時 )