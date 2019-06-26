登革熱升溫，行政院副院長陳其邁晚間在臉書發文，今天接到疾病管制署（CDC）通報，高雄又確診一例本土登革熱病例，這是高雄的第25例！短短一週，高雄又增加4例本土登革熱，而且都是三民區的群聚感染，高雄的登革熱疫情真的令人擔心。

陳其邁以「防治登革熱 做好做滿」為題，說對於高雄的登革熱疫情，行政院一直不敢大意，也不敢放鬆。加上從上周到今天，各地都有下雨，雨後第二週病媒蚊密度上升。所以，前兩天就特別約 疾病管制署 - 1922防疫達人以及 國家蚊媒傳染病防治研究中心的同仁，今天一起開會，討論如何強化協助高雄的疫情防治。

陳其邁說，一方面高雄本土病例增加，另一方面鄰近東南亞國家疫情嚴峻，境外移入更可能導致台灣疫情風險提高。會中，CDC特別提到「最近二週誘暖卵桶監測結果，顯示疫情發生地直徑200公尺範圍內病媒密度開始增加，代表有孳生源仍未被清除，需要持續提醒民眾防蚊及孳生源清除等措施。」

陳其邁也說，他要求CDC，要確實協助與督導高雄做好防疫工作，特別是疫情警戒熱區的病媒蚊防治與孳生源清除一定要落實。最重要的就是地方政府應透過民政系統配合衞生局、環保局，全力社區動員確實執行防疫，做好做滿，才不會造成疫情無法控制。

(中時 )