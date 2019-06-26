上周出征北韓，因長榮罷工被困在北京機場兩天，今天又面對大雨滂沱的泥濘場地，航源FC仍靠南韓外援朱益成勁射破門，以1比1逼和港超勁旅和富大埔，中止兩年來在亞足聯盃吞下的11連敗，也拿下台灣俱樂部在這項賽事的歷史性首分！

北市連日大雨，台北田徑場場地泥濘，隨著雨勢愈來愈大，下半場更是積水嚴重，但航源FC的鬥志不減。雖然上半場第24分鐘被大埔逮住自由球機會，由陳肇鈞頭槌先馳得點，航源仍然奮戰不懈。

台北田徑場積水嚴重，航源FC與和富大埔在雨中苦戰。（航源FC提供）

第65分鐘，航源林世凱左路吊中，大埔後衛頭槌頂出，無人盯防的朱益成正好拿到球，起右腳勁射破門，在雨中替航源追平比數。破門後的航源士氣大振，可惜幾波強攻都差臨門一腳，海地前鋒班奇的自由球射門也被門將封出，沒能進一步拿下歷史性首勝。

航源FC以1和5負結束本季亞足聯盃I組賽事，不過兩季打下來終於拿到積分，實屬不易。尤其他們上周出征北韓，回程剛好因為長榮罷工，被迫留在北京機場，直到22日才回到台灣，隔天就踢國內的企業甲級聯賽，3天後再戰亞足聯盃，鬥志和體能都令人激賞。

中華足協也在航源與大埔比賽結束後，於官方臉書感謝航源FC全體隊員與教練的努力，替台灣拿下首個亞洲俱樂部賽事積分（除已停辦的亞洲主席盃之外），堪稱台灣之光。

足協指出，球隊要踢亞足聯盃動輒百萬開銷，絕非易事，也感謝體育署對參賽球隊提供500萬經費補助，也有許多立委持續關注台灣球隊參加亞足聯盃的議題，讓企業聯賽的隊伍有了更多的後盾，可以走出台灣、征戰亞洲。

對於今年所有參加企甲的隊伍，足協強調將一視同仁輔導通過亞足聯俱樂部執照（CLUB LICENSE）認證，讓未來所有奪得聯賽桂冠的隊伍，都有資格參與亞足聯盃，甚至累積挑戰亞洲最高層級冠軍聯賽的可能。

(中時電子報)