想不到只是打個玻尿酸竟然有人因此失明，北京石家莊 一名李先生，因為眉間疤痕有一個疤到醫療美容門診所注射玻尿酸，不料一針打下去導致他左眼失明。

李先生因為十幾年前出了個交通事故，當時留下一個硬幣大小的凹陷，他表示，感覺挺不好的，於是到醫美診所做玻尿酸填充。2019年4月26號，李先生來到了位於石家莊的怡美醫療美容做眉間玻尿酸填充，他回憶針注射進去幾十秒後，就感受到了強烈的不適。

李先生說，當時他迷迷糊糊，處於半昏迷狀態，隱約感覺到醫生一直在拿針紮他左眼窩周圍皮膚，具體紮了多少針他也不知道，但是現在從眉間到鼻樑留下了這樣一條長長的疤痕。當時工作人員將他送往了北京304醫院接受治療。經醫生檢查，他的左眼已經沒有光感，角膜水腫，瞳孔對光反射消失，醫生判定左眼複明的可能性極小。一個月後，李先生先後又到河北友愛醫院、河北醫科大學第二醫院就診，但依舊沒能挽救他的左眼。李先生說，他今年36歲，正值盛年，突然遭受左眼失明，給自己的身體和生活帶來諸多問題。

如今的他，從石家莊回到老家進行休養治療。但是現在眼睛又出現了疼痛的症狀。醫生表示，現在最佳的狀態就是保住眼球。如果持續疼痛，不排除以後要摘除眼球的可能。李先生稱，他現在就希望醫美機構能賠償他醫療事故費、後期治療費、誤工費、精神損失費等共130萬元(人民幣)。

李先生表示，他將來可能面對，包括腦梗腦出血和以後現在可能已經出現粘連，包括虹膜睫狀體炎。如果到哪一天自己真的忍受不了這種疼痛。就得做摘除眼球手術之後，眼睛永遠是閉著成獨眼龍了。對他來說，自己這個年齡不可能去接受自己變成這樣，如要更換義眼，他瞭解到每五年六年要更換一次，一次就要花費幾萬塊錢。他今年才36歲，人生道路不能說很長吧但還有四十年，算下來四十年得更換八次。但醫美卻表示最多給他二十萬。

由於雙方關於賠償金額的認知有相差的懸殊，此事被擱置起來。醫美門診表示，他們所有的都是合法正規的操作，李先生因為這塊之前受過外傷，因此血管和正常人不一樣。該醫美李主任說：這是我們的錯誤，先生李因車禍眉骨粉碎性骨折塌陷，造成面部視網膜神經性紊亂，當時要是拍個片就能找到疑點了，這個責任在我們，當時確實沒有先拍個片。他強調，「我們該賠償的一分錢不會少。」

李主任表示，醫院很想繼續為李先生進行治療，並做相應的賠償，但李先生提出要130萬賠償款，他表示不能接受。他說，當地主管部門醫政科已經介入此事，並進行過一次協商，但是李並未出席，代表他出席的人也不是李先生的直系親屬。

李主任表示，可以跟李先生本人或者直系親屬溝通，但也希望全部走司法程序。院方也為李先生多方打聽，瞭解了可以引流緩解的方法，只要李先生同意就可以去嘗試治療。

賠償數額，成了現在醫患雙方最大的爭議，對於目前這種情況，石家莊市裕華區衛生健康局醫政科劉鵬表示：醫患雙方調解過程中差距比較大，沒有成功，介於患者經濟賠償比較大的，後續治療一次性概率比較小，建議他走醫療事故鑒定和到司法程式。

(中時電子報)